كوريا الشمالية أطلقت “مقذوفين غير محددين”

سيول-العنوان

أطلقت كوريا الشمالية صباح السبت “مقذوفين غير محدّدين” في البحر، بحسب ما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة أركان الجيش في سيول.

وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية، بحسب يونهاب، إنّ المقذوفين أطلقا من مكان يقع قرب مدينة هامهونغ في شمال شرق كوريا الشمالية وسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مشيرة إلى أنّ “الجيش يراقب الوضع في حال حدوث عمليات إطلاق إضافية وهو في حالة استعداد”.

وهذه خامس عملية إطلاق صواريخ تقْدم عليها كوريا الشمالية في غضون أسبوعين.

وأتى إطلاق هذين المقذوفين غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه تلقّى “رسالة رائعة” من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أوضح له فيها أنّ العمليات الاخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردّاً على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وسيول.

وقال ترامب إنّ كيم “لم يكن سعيداً بالمناورات العسكرية”، موضحاً أنّه تلقّى الرسالة الخميس، و”كانت رائعة من البداية حتى النهاية”.

وباشرت واشنطن وسيول الإثنين تدريبات عسكرية مشتركة على الرّغم من تحذيرات بيونغ يانغ التي تعتبر أن هذه المناورات قد تنسف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة أطلق الكوريون الشماليون في أربع مناسبات صواريخ قصيرة المدى فيما اعتبر تحذيراً من المناورات المشتركة الأمريكية-الكورية الجنوبية.

المصدر-وكالات

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