إصابة العشرات في هجوم على مرزق فجر الجمعة

ايوان ليبيا – وكالات :

شهدت مدينة مرزق مجددا فجر اليوم الجمعة هجوما من قبل مجموعات مسلحة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات من سكان المدينة .

وأكدت مصادر خاصة تعرض أحياء المطار وبن دلواح والمقريف والديسة إلى هجوم من قبل مجموعات مسلحة استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.

وبحسب شهود عيان فإن عدد السيارات المهاجمة بلغ أكثر من 20 سيارة مجهزة بالأسلحة المتوسطة، يستقلها عناصر إرهابية من تنظيم داعش ومجلس شورى بنغازي ومجموعات تشادية .

وطالب شباب الأحياء بمرزق كافة الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة التدخل لوقف الاعتداء على الأهالي وما يتعرضون له من قتل ممنهج على يد ما أسموها بالعصابات المسلحة القادمة من وراء الحدود.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا