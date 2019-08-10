الميهوب يتهم إيطاليا بدعم المجموعات المُسلحة

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب القوات الإيطالية وجميع القوات الأجنبية التي تقدم الدعم للمجموعات المسلحة في طرابلس ومصراتة، بمغادرة البلاد في أقرب وقت.

وقال الميهوب إن القوات الإيطالية التي توجد في مصراتة لا تعمل داخل المستشفى الإيطالي العسكري هناك، بل تقوم بتقديم الدعم للمجموعات المسلحة من خلالها وجودها هناك.

وحذّر رئيس لجنة الدفاع من عواقب الدعم الذي تقدمه القوات الأجنبية للمُسلحين، مُؤكداً أن الجيش الوطني سيستهدف أي قوات أجنبية توجد داخل حدود ليبيا وتُقدّم الدعم للجماعات المُسلحة والإرهابية.

ورأى الميهوب أن إيطاليا كشفت مؤخرا وبشكل رسمي عن وجود قوات تتبعها في مصراتة بعد أن تابعت تقدم قوات الجيش في محاور القتال بطرابلس، واستهدافه للكلية الجوية في مصراتة التي تقدم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية حسب وصفه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا