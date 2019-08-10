خطبة يوم عرفة ترجمت إلى أكثر من 30 لغة

الرياض-العنوان

ترجمت خطبة يوم عرفة لهذا العام 1440هـ، التي ألقاها عضو هيأة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، في مسجد نمرة، إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم من خلال توفير مترجمين وعبر سماعات لاسلكية.

ووبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خطبة عرفة إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان على مشعر عرفات.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

من جهة أخرى وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقديم جميع سُبل الرحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين وتذليل جميع الصعوبات حتى يتفرّغوا لأداء المناسك بيسر وسهولة.

المصدر- (واس)

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