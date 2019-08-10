أكثر من مليوني حاج يتوافدون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عرفة 10 أغسطس 2019 (وال)– بعد قضاء يوم التروية في مشعر منى، توافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر، عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة.

وقد كشفت وزارة الصحة بالسعودية، بأنه لا توجد أي حالات وبائية بين الحجاج حتى الآن نتيجة الإجراءات الصحية الصارمة التي تتخذها السعودية حفاظا على صحة الحجيج.

وقد جددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، دعوتها للحجاج للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

وأكدت ضرورة تجنب الزحام وعدم حمل الأمتعة والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات واتباع اللوحات الإرشادية وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند رمي الجمرات.

ومن جهته، أفاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي: أن عدد الحجاج والذي وصل الى (مليوني وأربعة مئة ألف حاج) يعد الأكثر منذ 7 سنوات فائتة.

وسيتم اعتماد إحصائية نهاية بنهاية اليوم، عن طريق حصر الحجاج من خارج السعودية ,عن طريق مديرية آمن الجوازات ، أما من داخل السعودية سيتم حصرهم من خلال المداخل ال 6 البرية ,المؤدية الي مكة من خلال جهاز لوحي الكتروني مدته 7 ثواني.

ومن ناحية الطقس يشار الى أن الحرارة وصلت الى 40 درجة مئوية ولا يتوقع ارتفاعها أكثر. (وال – عرفة) ف و

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