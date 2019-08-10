الحجاج على صعيد عرفة لأداء الركن الاعظم من الحج

عرفة 10 أغسطس 32019 (وال) – انطلقت أفواج الحجيج من بعد شروق شمس السبت إلى عرفات لتقف في هذا المشعر، في مشهد عظيم يباهي به الله عز وجل بأهل عرفات أهل السماء، متضرعين لله عز وجل أن يتقبل منهم الحج وأن يغفر لهم ذنوبهم في ذلك اليوم العظيم، ثم يشهد الله عز وجل الملائكة بأنه قد غفر لخلقه في يوم عرفة، خاصة وأن اليوم الأكثر عتقا من النيران والمغفرة.

وساد مشهد الدموع والبهجة والفرحة أثناء الصلاة والدعاء على جبل عرفات ملبين متضرعين داعين أن يتقبل دعائهم وصلاتهم، وسط أجواء من الشعائر المقدسة، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية.

وتواصل قوافل ضيوف الرحمن التوجه إلى مشعر منى الطافر، وسط أجواء أمنية يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم، بالإضافة إلى إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وعلى امتداد الطرقات الموصلة بعرفات انتشر رجال المرور يساندهم أفراد الأمن والكشافة، باذلين قصار جهدهم لتأمين الانسيابية والمرونة بالحركة.

وقضى الآلاف ليلتهم في العراء وباتوا على سجادات الصلاة أو قطع من الكرتون. وتقف شاحنات في مواقع مختلفة لتوزيع وجبات الطعام وقوارير المياه على الحجاج. (وال – عرفة) ع ع

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