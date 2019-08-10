زعماء برلمانيون إيطاليون يبحثون سبل تسوية الأزمة السياسية

يجتمع زعماء المجموعات البرلمانية في مقر مجلس النواب في روما الثلاثاء المقبل، للمساعدة في تسوية الأزمة التي تواجه الحكومة الإيطالية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) مساء أمس الجمعة إن رئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو حدد يوم الثلاثاء ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش)، موعدا للاجتماع.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة البرلمانية في مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل لهذا الغرض.

والاجتماعات مهمة لتحديد الخطوات المقبلة نحو انتخابات عامة مبكرة محتملة.

وأعلن حزب “رابطة الشمال” اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه وزير الداخلية، ماتيو سالفيني أنه يعتزم المضي قدما في طرح اقتراح أمام مجلس الشيوخ لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء المستقل، جوسيبي كونتي. غير أنه للتصويت بشأن الاقتراح، سيتعين على النواب قطع إجازاتهم الصيفية. وكان سالفيني قد أثار حالة من الفوضى في الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبه “رابطة الشمال” وحزب “حركة خمس نجوم” الشعبوي أمس الأول الخميس بالإعلان عن خططه لإجراء انتخابات مبكرة. يشار إلى أن الأزمة داخل الائتلاف تتزايد منذ عدة أشهر، لكنها بلغت ذروتها يوم الأربعاء الماضي، بعدما صوت حزب حركة خمس نجوم ضد مشروع سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بمليارات اليورو بين فرنسا وإيطاليا. وتمكن حزب “رابطة الشمال” المؤيد للمشروع من إقناع غالبية نواب مجلس الشيوخ، للمضي قدما فيه. وازدادت حدة اللهجة بين سالفيني وزعيم حزب “حركة خمس نجوم”، لويجي دي مايو، الذي كتب اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يقول إن “الإيطاليين يواجهون أزمة حكومية سخيفة ناجمة عن حزب رابطة الشمال”. وأضاف “من الواضح أن حزب رابطة الشمال قضى هذا العام في فحص أرقام استطلاعات الرأي” مكررا اتهاما بأن سالفيني يلفق أزمة وسعى لتصويت مبكر والاستفادة من أرقام استطلاعات رأي كبيرة لحزب رابطة الشمال. وكان حزب “حركة خمس نجوم” قد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية في عام 2018، لكن شعبيته تراجعت منذ ذلك الحين.

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