سالفيني يواصل ضغطه لإجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا

واصل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم السبت، ضغطه لإجراء انتخابات مبكرة، مكثفاً اللقاءات والاجتماعات، بعد أن تسبب بانهيار الائتلاف الشعبوي الحاكم، لكن هذا الطرح يواجه مقاومة زعزعة استقرار القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو.

ومن المرتقب أن يصل زعيم الرابطة (يمين متطرف) سالفيني إلى منتجع باليكورو البحري في منطقة بازيليكاتا (جنوب) عصر السبت، في إطار سلسلة لقاءات شعبية بدأها على ساحل البحر الأدرياتيكي الجمعة ويُفترض أن تُختتم في صقلية الأحد.

وشرح الجمعة انقلابه على الائتلاف الحكومي مباشرة عبر قناة “راي اونو” قائلاً إنه ضاق ذرعا من رفض شركائه السابقين في حركة خمس نجوم، مشاريع كبيرة مثل القطار الفائق السرعة بين ليون وتورين خلال فترة تحالفهما التي دامت 14 شهراً.

وقال “أنا في بوغليا، ألتقي حرفيين ومزارعين، يريدون حكومة تعطي ثقة للمستثمرين”.

ويريد سالفيني الذي بدأ عمليا حملته الانتخابية، الاهتمام بناخبيه في ميدزودجورنو، مركّزاً خطابه على مهاجمة الضرائب المرتفعة و”قواعد ماكرون وميركل” وطارحا أفكاره لتغيير أوروبا. وتهدف جولة سالفيني الذي خرج منتصرًا من الانتخابات الأوروبية (بحصوله على ضعف الأصوات التي حصدتها حركة خمس نجوم) إلى زيادة شعبيته أكثر. وهذا الأمر ينجح إذ إن حشودا متحمسة تنتظر خطاباته في جميع المناطق التي زارها. ويعتبر كارلو أكافيفا وهو محام يبلغ 27 عاماً مؤيد للرابطة منذ عامين، أن حركة خمس نجوم “استخدمت أمل الشباب في المنطقة، على حسابهم”. في هذا الوقت في روما، تتزايد التكهنات حول احتمال أن تعمد حركة خمس نجوم إلى تشكيل حكومة جديدة بنفسها مدعومة في البرلمان من جناح الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) القريب من رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي، ومن برلمانيين آخرين يخشون فقدان مقاعدهم في حال إجراء انتخابات مبكرة. وأثارت تصريحات لمسئولين في حركة خمس نجوم وبرلمانيين مؤيدين لرينزي في هذا الاتجاه، غضب سالفيني فقال لقناة “راي أونو”، “لا مجال لألاعيب وللمناورات الغريبة، هذا الائتلاف مات ولا بد من الذهاب إلى الانتخابات.

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