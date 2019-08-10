دبلوماسي ليبي يشتري فيلا بتونس بمليوني دولار

ايوان ليبيا – وكالات

كشف مصدر مطلع عن شراء دبلوماسي ليبي يعمل بتونس “فيلا” في بلدية “قرطاج” قُدّر ثمنها بمليوني دولار، أيْ مايقرب من الستة ملايين دينار تونسي.

وذكر المصدر أن الدبلوماسي الليبي تصرّف بغير وجه حق في ملايين الدولارات التي حولتها حكومة السراج لتغطية نفقات جرحى قوات الوفاق، وجلب معدات طبية خاصة بالمستشفيات الميدانية للكتائب المسلحة .

ووفق معلومات من المصدر فإن مايزيد عن 300 مليون دولار حولت من الرئاسي على فترات، إلى اللجنة المشرفة على علاج جرحى المجموعات المسلحة في تونس.

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