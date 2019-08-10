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خادم الحرمين الشريفين يصل مشعر منى للإشراف على خدمة الحجاج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشعر منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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