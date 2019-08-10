مدرب أستون فيلا: لو سجل تريزيجيه الهدف الثاني لصعّب مهمة توتنام

أستون فيلا فرّط في تقدمه وسقط في وقت متأخر أمام توتنام 1-3 بأولى مباريات الدوري الإنجليزي.

وصرّح سميث لقناة ناديه الرسمية: “تريزيجيه كان قادرا على جعل النتيجة 2-0 وهذا كان كفيلا بتصعيب المباراة للغاية على توتنام”.

الجناح المصري الذي لعب أساسيا وسجل ظهوره الأول في مسيرته بالدوري الإنجليزي، تحصّل على فرصتين لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول، لكن التوفيق لم يكن حليفه.

سميث تلقى سؤالا عن مستوى الوافدين الجدد، تحديدا تريزيجيه، وبيورن إنجلس، وجاءت إجابته:

“اللاعبون قدموا مستويات مميزة خصوصا على المستوى الدفاعي، لقد كدّسوا أجسادهم أمام خط المرمى”.

وأكمل: “كانت مباراة بيورن الأولى، وقد قام بعمل مميز رفقة تايرون في قلب الدفاع”.

رغم ذلك، بدا سميث راضيا عن أداء الفيلانز: “أعتقد أنها انطلاقة جيدة بالنظر لمستوانا في الشوط الأول الذي كان مميزا، لقد ظهرنا بشكل رائع”.

وواصل: “صحيح أن المباراة لم تسر في الاتجاه الذي أردته، فقد اعتقدت أننا سنستحوذ أكثر بقليل على الكرة وأننا لن نفقدها كثيرا”.

واستدرك: “لكننا اليوم خسرنا أمام فريق أفضل منا، والأمر الإيجابي أننا خلقنا الفرص وأظهرنا قدرتنا على إيذاء توتنام”.

وأكمل: “في آخر 15 دقيقة شعرنا بالإرهاق، وهم أقحموا كريستيان إريكسن من دكة البدلاء الذي صنع الفارق”.

وانتقد سميث مستوى فريقه في الشوط الثاني: “في الشوط الثاني غلب علينا التسرع بدلا من محاولة الاحتفاظ بالكرة، وعندما تفقد الكرة بسهولة كما حدث معنا، فإننا نتحوّل إلى الطرف الذي يركض ورائها، وهذا أرهقنا”.

وشدد على قوة المنافس: “توتنام لم يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا من فراغ، بل لديه لاعبين أصحاب جودة، وقد عاقبونا في النهاية”.

وأبدا تأسفه: “على الرغم من ذلك، فالهدف الأول كان كرة مرتدة من مدافعنا تايرون، والهدف الثاني كان كرة مرتدة أيضا بين تايرون وبيورن”.

وأتم: “سأراجع القرارات التي اتخذتها لكننا أثبتنا أننا قادرين على التنافس في هذا الدوري”.

أستون فيلا صعد إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن لعب الملحق بنهاية الموسم الماضي.

المباراة شهدت أيضا مشاركة أحمد المحمدي في الـ90 دقيقة، ليعود إلى الدوري الإنجليزي بعد أن خاض آخر مباراة فيه رفقة هال سيتي في مايو 2017.

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