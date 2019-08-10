التحالف بقيادة السعودية باليمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن.. ويهدد باستخدام القوة

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف قوله اليوم السبت، إن التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.

وقال المتحدث “القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) بدءا من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة… وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك”.

كما دعا التحالف كل الجماعات المسلحة بالعودة فورا إلى مواقعها والتخلي عن المناطق التي سيطرت عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

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