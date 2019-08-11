مواعيد مباريات الأحد 11-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي الإفريقي وقمة نارية منتظرة

وفي إنجلترا، يلعب أرسنال أمام نيوكاسل على ملعب الأخير في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 2.

ليستر سيتي يواجه ولفرهامبتون في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 1.

ثم تنطلق القمة الأولى النارية المنتظرة في إنجلترا.

مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أبرز مباريات يوم الأحد في فرنسا، ستكون بين باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب ريال مدريد مباراة ودية جديدة أمام روما في الثامنة مساءً على قناة الشارقة.

ومن المنتظر ظهور محترفنا المصري أحمد حسن “كوكا” مع سبورتينج براجا أمام موريرينسي في العاشرة مساءً في لقاء لن يبث في الشرق الأوسط.

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