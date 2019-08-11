الوفاق: الجنائية الدولية بدأت التحقيق في جرائم حفتر

رأي اليوم
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
رأي اليوم
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
كلام واحد غبى واهطل لان المحكة الدولية لا تعمل الا بموافقة مجلس الامن الذى يدعم الجيش الليبى فى محاربة الارهاب ورفض اى قرار بوقف اطلاق النار والمضحك ان هذا التيس لايدرى ان الادلة التى قدموها تدينهم هم فقصف معسكر المهاجرين لتواجدهم فى منطقة عسكرية وتشغيلهم قصريا واطلاق النار على الفارين منهم من القصف واكد سلامة ان من قتلوا نتيجة اطلاق النار عليهم فانتم متهمين بارتكارب جريمة حرب بدليل قطعى ومسجل امميا وكذلك قتل الجرحى فى غريان وتمويل الارهابيين فى مرزق ومع ذلك نفضل محاكمة المجرمين داخل ليبيا حتى يتم اعدامهم اما الجنايات فحبس فقط لا يكفى اما ايها الخرفان فلا اهمية لغريان بدليل ان الجيش الوطنى تقدم بعدها فى محاور طرابلس وترك غريان مصيدة للخرفان تبعدهم عن ساحة القتال الحقيقية مع تصفيتهم داخلها بالطيران والتسوية على نار هادئة اما محور المطار ياحمار فتتقدم فيه قوات الجيش الوطنى باستمرار ومن يقدم على الانتحار من المليشيات فليتقدم هناك لينقل الى جهنم مباشرة
أضف تعليقـك