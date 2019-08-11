الشرطة: مهاجم المسجد بالنرويج ربما يكون قتل إحدى قريباته قبل شنه الهجوم

قالت الشرطة النرويجية في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الرجل الذي يشتبه بإطلاقه النار داخل مسجد ربما يكون قد قتل إحدى قريباته قبل شنه هذا الهجوم.

وقال رينيه شولد مساعد قائد الشرطة في مؤتمر صحفي “تم العثور على شابة ميتة في عنوان المشتبه به”. وأضاف أنه يُشتبه بأن هذا الرجل هو من قتل هذه الشابة.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنه تم اعتقال “شاب أبيض” عقب تعرض مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو لهجوم مسلح. وأضافت أن المصلين تغلبوا على المسلح وأوقفوا إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن رجلا مسنا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت جروحه نجمت عن إصابته بالرصاص أو نجمت عن محاولة السيطرة على المسلح.

وذكر بيان مبدئي أن شخصا واحدا أصيب في الهجوم. وقالت الشرطة إن المهاجم قام بهذا العمل بمفرده على ما يبدو. وقال شولد لرويترز عن المهاجم ” عمره 20 عاما تقريبا وهو مواطن نرويجي من المنطقة”. وقال عرفان مشتاق مدير المركز الإسلامي لقناة تو التلفزيونية “كان الرجل يحمل سلاحين يشبهان بنادق الصيد ومسدسا. اقتحم الباب الزجاجي وأطلق أعيرة”. وأضاف مشتاق أن المصلين تمكنوا من السيطرة على المهاجم الذي كان يرتدي سترة واقية وخوذة قبل أن تصل الشرطة. وقال وحيد أحمد المتحدث باسم المسجد لرويترز إن ثلاثة أشخاص فقط كانوا موجودين في المسجد وقت الهجوم يرتبون لصلاة عيد الأضحى التي من المتوقع أن يحضرها ما يصل إلى ألف شخص. وكان هذا المسجد قد عزز إجراءات الأمن في وقت سابق من العام الحالي بعد المذبحة التي ارتكبها متطرف أبيض داخل مسجدين في نيوزيلندا وراح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.

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