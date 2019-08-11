سيدة ليبية تضع مولودا على صعيد عرفة و وزارة الصحة السعودية تحتفي بها

احتفت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، بولادة سيدة ليبية تدعى سعاد لطفل أطلقت عليه اسم عرفة، تيمنًا بولادته في تاسع أيام ذي الحجة الذي شهد وقوف أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات الطاهر لقضاء الركن الأعظم من الحج.

وعلقت وزارة الصحة السعودية على ولادة الطفل الليبي عرفة بالقول، «في صعيد عرفة وفي يوم عرفة يطل المولود عرفة على الدنيا من أطهر بقاع الأرض كأول مولود في مستشفيات عرفة»، حسب ما ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وكانت سيدة ليبية أخرى وضعت مولودتها في خامس أيام ذي الحجة، وأفادت البعثة الطبية آنذاك بتسجيل أول حالة ولادة طبيعية بموسم الحج الجاري بين 3 سيدات ليبيات يتوقع أن يضعن مواليدهن في أي لحظة.

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