لاعب أستون فيلا لأحد متابعيه: أرجوك ألا تخبر أحدهم أنه يعجز عن تحقيق شيء ما

قبل 5 سنوات من الآن، نشر لاعب الوسط كونور هوريهان عبر حسابه الشخصي “تويتر” الذي يلعب ضمن صفوف فريق بليموث أرجايل مقالا يتحدث فيه عن إمكانياته التي قد تؤهله للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت كان يلعب فيه فريق بليموث أرجايل في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

أحد متابعي كونور رد عليه قائلا: “مقال جيد، أنت أحد أفضل لاعبي فريقك. لكن تريد اللعب في الدوري الإنجليزي؟ هناك فرق بين الطموح والواقع”

ليجيبه هوريهان: “هذا أمر أتطلع إليه كل يوم، ألا يمكنني أن أحلم؟”

فجاءت إجابته صادمة للاعب صاحب الـ28 عاما: “هناك حدود لكل شيء”

في عام 2014، انتقل كونور هوريهان لنادي بارنسلي ليلعب بين صفوفه 3 مواسم، قبل أن ينتقل لنادي أستون فيلا في عام 2017.

عاد أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 بصحبة نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد.

الفيلانز فازوا على ديربي كاونتي في مباراة الملحق، وكونور هوريهان كان ضمن كتيبة دينيسي سميث.

شارك هوريهان في خسارة فريقه أمام توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف بالأمس السبت، في افتتاحية مباريات أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

بالأمس وبعد 5 سنوات أعاد كونور نشر حديثه مع هذا الشخص وقال له:

” أهلًا كريغ، هل تذكر هذه التغريدة التي كتبتها عام ٢٠١٤، لقد احتفظت بها كل ذلك الوقت”.

وأضاف لاعب وسط الفيلانز: “لسخرية القدر أنت مُشجع لفريق أستون فيلا الذي لعبت معه بالأمس أولى مبارياتي في البريمييرليج، أرجوك ألا تخبر أحدهم أنه يعجز عن تحقيق شئ ما”.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا