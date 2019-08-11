بالفيديو – لدغة أوبا تمنح أرسنال البداية المأمولة ضد نيوكاسل

الهداف الجابوني استغل تمريرة مميزة من أينسلي مايتلاند نيلز وضعته أمام مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل في الدقيقة 58، ليضعها بهدوء معلنا هدفه الأول هذا الموسم.

أرسنال الذي بدأ المباراة بتشكيل لم يضم أي من صفقاته الجديدة لم يقدم أداء كبيرا، ولكن الأمر نفسه ينطبق على نيوكاسل، الذي هدد مرمى أرسنال في الدقيقة 20 بتسديدة من جونجو شيلفي ضربت قائم بيرند لينو.

دونا عن تلك الفرصة، مر الشوط الأول بطيئا ومملا من الفريقين.

ولكن في الدقيقة 58، سجل أوباميانج الهدف الأول لأرسنال، وهدف المباراة الوحيد.

وشارك داني سيبايوس ونيكولاس بيبي وجابرييل مارتينيلي من صفقات أرسنال الجديدة، كبدلاء في محل جو ويلوك ورايس نيلسون وهنريك مخيتاريان.

وفشل ستيف بروس في تحقيق انتصار افتتاحي في مباراته الأولى خلفا لرافا بينيتز.

وفي المباراة الأخرى ضمن الجولة الأولى، تعادل ليستر سيتي مع وولفرهامبتون 0-0 على ملعب كينج باور.

المباراة شهدت خطورة أكبر من الضيوف، وألغى الحكم هدفا سجله ليونارد ديندوكر الذي استغل ارتباك دفاعي أمام مرمى ليستر، ولكنه لمس الكرة باليد قبل تسجيل الهدف.

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