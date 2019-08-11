أيقونة ليفربول يهاجم لوكاكو وبوجبا: لو ألعب في يونايتد لما أردت استمرارهما

وكتب الاسكتلندي سونيس، قائد ليفربول في الثمانينيات، في مقاله بصحيفة تايمز الإنجليزية “لو أني أجلس في غرفة ملابس يونايتد اليوم، سأكون سعيدا برحيل لوكاكو ولا أود استمرار بوجبا هنا، سواء لأنه لا يقاتل من أجل الفريق، أو لأنه يرغب في الرحيل”.

وأضاف سونيس “إنهما مسؤولان مثل أي شخص آخر عن المأزق الذي يمر به يونايتد، لكن وكأنهما يقولان لبقية اللاعبين: إنه خطأ الآخرين، لا، فلنصحح الأمر يا شباب، أنتم أحد أسباب عدم تأهل يونايتد لدوري أبطال أوروبا”.

ورحل البلجيكي لوكاكو منذ أيام عن يونايتد لينتقل إلى إنتر مقابل 80 مليون يورو، بينما لا تزال المفاوضات جارين بين مانشستر وأطراف أخرى بشأن الاستغناء بوجبا.

وأعلن بوجبا صراحة رغبته في الرحيل عن يونايتد ويبدو الفرنسي ليس مرتاحا في قلعة أولد ترافورد بسبب انتقادات كثيرة يتعرض لها.

وتقول تقارير إن ريال مدريد لا يزال يحاول الوصول لاتفاق لانتداب بوجبا، لكن تمسك يونايتد باللاعب البالغ عمره 26 عاما يجعل مهمة الراغبين به صعبة.

وقد يشارك بوجبا يوم الأحد مع يونايتد أمام ضيفه تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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