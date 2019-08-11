توقيف 27 مرتزقًا في مرزق

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت القيادة العامة للجيش التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إلقاء الوحدات العسكرية التابعة لها القبض على عدد 27 «مرتزقًا» بمدينة مرزق، مشيرة إلى أن الوحدات تقوم بالتأمين الكامل للمنطقة، التي شهدت توترات أمنية الأسبوع الماضي.

وقالت شعبة الإعلام التابعة للقيادة العامة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن عمليات فرض القانون ستكون قائمة ومستمرة إلى أن يأمن أهلنا في مرزق».

وقبل أسبوع، تعرضت مرزق لضربات جوية أدت إلى مقتل نحو 42 شخصًا وجرح أكثر من 60 مدنيًّا، ووفق عضو المجلس البلدي إبراهيم عمر فإن «الحي السكني (القلعة) تعرض لقصف جوي خلف قتلى وجرحى»، في الوقت الذي تبادلت فيه القيادة العامة للجيش وحكومة الوفاق الاتهامات بشأن المسؤولية عن الحادث.

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