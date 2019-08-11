برشلونة يعلن إصابة نيتو بكسر في اليد

برشلونة ذكر أن نيتو أصيب في معصم اليد اليسرى خلال التدريب الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية.

ليتبين إصابته بكسر في العظمة العنقودية، دون أن يكشف برشلونة عن مدة غيابه.

وذكر النادي في بيانه أن حارس المرمى البرازيلي سيخضع لفحوصات إضافية غدا الإثنين، لتحديد مدى سوء الإصابة.

من جانبها اتفقت صحيفة أس مع نظيرتها موندو ديبورتيفو على مدة الغياب المتوقعة: 5 أسابيع على الأقل.

هذا يعني أن تأكد غياب نيتو عن أول 4 جولات في الدوري الإسباني أمام: أتليتك بلباو، ريال بيتيس، أوساسونا، فالنسيا.

ليكون غيابا جديدا في قائمة برشلونة بعد النجم والقائد ليونيل ميسي الذي تغيّب عن رحلة الولايات المتحدة لإصابة عضلية، ومن المحتمل ابتعاده أمام بلباو في الجولة الأولى يوم الجمعة.

نيتو (30 عاما) حضر إلى برشلونة قادما من فالنسيا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 26 مليون يورو، ومن المنتظر أن يكون بديلا لـ مارك أندري تير شتيجن الحارس الأساسي للفريق.

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