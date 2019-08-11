بالفيديو – ريال مدريد يسقط بركلات الترجيح أمام روما في آخر الوديات

دييجو بيروتي، وإيدن دجيكو سجلا هدفي روما، فيما سجل مارسيلو وكاسيميرو هدفي ريال مدريد.

قبل أن يهدر مارسيلو في ركلات الترجيح، لينتصر روما على ملعبه الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية.

هذا الاختبار الودي هو الأخير لـ ريال مدريد قبل انطلاق الدوري الإسباني بعد أيام، ليكون قد اكتفى بفوزين فقط في 7 مباريات إعدادية.

مارسيلو افتتح التسجيل بتسديدة يمينية مميزة في الدقيقة 16.

قبل أن يدرك دييجو بيروتي التعادل لـ روما في الدقيقة 34 بعد عرضية من زانيولو.

لكن كاسيميرو أعاد ريال مدريد للتقدم سريعا في الدقيقة 39 بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من مارسيلو.

فيما اختتم دجيكو أهداف المباراة في الدقيقة 40 بعد تمريرة بينية رائعة من التركي جنكيز أوندر.

في الشوط الثاني أجرى الفريقان عددا كبيرا من الاستبدالات، ودفع زين الدين زيدان بلاعبه الويلزي جاريث بيل بعد أن استبعده في آخر 3 مباريات.

بيل تسبب في بعض المحاولات على مرمى روما، دون أن ينجح ريال مدريد في الفوز، ليتحوّل الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أنصفت الذئاب.

ريال مدريد يحل ضيفا على سيلتا فيجو يوم السبت المقبل بعد فترة إعداد كارثية تلقت فيها شباكه 18 هدفا.

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