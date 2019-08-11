تقارير: الاتفاق تم.. فالكاو إلى جالاتا سراي

نيكولو شيرا الصحفي الإيطالي في صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت كشف إتمام الاتفاق بالفعل بين فالكاو وجالاتا سراي التركي.

مفاوضات بدأت في وقت سابق بين فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي والنادي التركي، ولكن الأخير لم ينجح قبل اليوم الأحد في الوصول لاتفاق شخصي مع اللاعب، وهو ما تغير الآن.

جالاتا سراي وصل لاتفاق شخصي مع فالكاو ينص على حصول الأخير على راتب قدره 5 ملايين يورو في الموسم الواحد.

عقد فالكاو مع جالاتا سراي سيكون حتى عام 2022، وفقا لما كشفه الصحفي الإيطالي.

تقارير انضمام فالكاو إلى جالاتا سراي أكدتها الصحف الكولومبية أيضا.

صاحب الـ 33 عاما سيوقع على عقود انضمامه للفريق التركي لمدة 3 سنوات.

موناكو الفرنسي لم يمانع بيع فالكاو ومن هنا أصبحت الصفقة على أعتاب الإعلان الرسمي، قبل نهاية سوق الانتقالات في تركيا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وانضم فالكاو إلى موناكو في 2013 قادما من أتليتكو مدريد، قبل أن يخرج معارا مرتين. مرة إلى مانشستر يونايتد ومرة إلى تشيلسي.

وسجل فالكاو الموسم الماضي 16 هدفا وصنع هدفين خلال ظهوره في 39 مباراة مع موناكو.

بشكل عام، شارك فالكاو في 140 مباراة في كل البطولات بقميص موناكو ونجح في تسجيل 83 هدفا وصناعة 14.

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