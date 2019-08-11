التحالف العربي: إبراهيم شقيق زعيم الحوثيين باليمن تعرض للتصفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن إبراهيم شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين القيادات.

جاء ذلك في بيان للتحالف بثته قناة الإخبارية في موقعها على تويتر اليوم الأحد.

وقال البيان: “عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء” .

كانت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، قد نعت يوم الجمعة الماضي ، “الشهيد إبراهيم بدرالدين الحوثي الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي”.

ولم تكشف الوزارة في بيانها عن موعد ولا المكان الذي قُتل فيه إبراهيم، لكن قناة “العربية” ذكرت “أن إبراهيم إلى جانب ثمانية من حراسه الشخصيين قُتلوا يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة، صنعاء التي يهيمن عليها المتمردون”.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين منذ عام 2015 لبسط سيطرة الحكومة الشرعية على البلاد.

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