مقتل عسكريين كولومبيين إثر سقوطهما من مروحية أثناء عرض جوي

لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انقطاع حبل معلّق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين (شمال غرب)، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت قيادة الجيش في بيان، إن “القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين، لقيا حتفهما في حادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين”.

وكان ضابطا الصف خيسوس موسكويرا وسيباستيان غامبوا متدليين من حبل معلق بمروحية عسكرية ويمسكان بعلم ضخم لبلادهما في إطار عرض جوي في اختتام مهرجان الزهور الذي يقام سنوياً في المدينة.

وبحسب مقاطع الفيديو بثّت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع ما أدّى لسقوط العسكريين.

وتم إغلاق المطار مؤقتاً إلى أنّ تم انتشال جثتي العسكريين، ثم أعيد فتحه.

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