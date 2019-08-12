توقعات بتباطؤ نمو صافي إيرادات إتش إس بي سي بسبب اضطرابات هونج كونج

توقعت، أمس، وكالة أنباء بلومبرج تباطؤ نمو صافي إيرادات فوائد مجموعة “إتش إس بي سي” المصرفية في الربع المالي الثاني بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها هونج كونج والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت الوكالة، أن الوحدات التابعة للمجموعة هونج كونج يمكن أن تكون المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة لبقية عام 2019.

وتشهد هونج كونج مظاهرات للأسبوع العاشر على التوالي احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم مطلوبين ليمثلوا أمام المحاكمة في البر الرئيسي (الصين).

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أعلنت إلغاء مشروع القانون، ولكن المظاهرات تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد الحكومة وتصرفات الشرطة التي وصفت “بالخرقاء”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا