بالفيديو – الوجه الآخر للرسام؟ انفعال غير مألوف لـ إنيستا

إنيستا الملقب بـ “الرسام” صاحب الملامح الطفولية، انخرط في مشادة مع توموكي إواتا لاعب فريق أويتا ترينيتا.

وظهر إنيستا منفعلا وقام بدفع منافسه أثناء تبادلهما بعض الكلمات، قبل أن يتدخل الحكم للفض بينهما.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1، ليتواصل موقف فيسيل كوبي الصعب باحتلاله المركز 15 من أصل 18 على ترتيب الدوري الياباني.

إنيستا (35 عاما) يلعب في فيسيل كوبي منذ عام، بعد مسيرة أسطورية رفقة برشلونة حقق فيها 32 لقبا محليا وقاريا ودوليا.

وحظي إنيستا طوال مسيرته باحترام منافسيه، إذ يعد من لاعبي برشلونة القلائل الذين تلقوا تحية ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالغريم ريال مدريد.

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