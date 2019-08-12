طالبان: انتهاء أحدث جولة من المحادثات بين أمريكا وطالبان

قالت حركة طالبان، إن ثامن جولة من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق يتيح للولايات المتحدة إنهاء أطول حرب خاضتها وسحب قواتها من أفغانستان انتهت، اليوم الإثنين، وإن كلا الجانبين سيتشاور مع زعمائه بشأن الخطوات التالية.

وتعقد هذه المحادثات في قطر منذ أواخر العام الماضي بين مسئولين من طالبان والولايات المتحدة وقد أثارت أمالا بالتوصل لاتفاق يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب مقابل وعد من طالبان بألا تُستخدم أفغانستان قاعدة من قبل المتشددين للتخطيط لشن هجمات منها في الخارج.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، إن أحدث جولة من المحادثات، والتي قال مسئول أمريكي في وقت سابق، إنها تضمنت تفاصيل فنية وتنفيذ آليات اتفاق، انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وقال مجاهد في بيان “لقد كانت طويلة ومفيدة، وقرر كل من الجانبين التشاور مع زعمائه بشأن الخطوات التالية”.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسئولين أمريكيين للتعليق ولكن زلماي خليل زاد كبير المفاوضين الأمريكيين قال أمس الأحد إن جهدا مضنيا يبذل “نحو التوصل لاتفاق سلام دائم ومشرف، وأن تكون أفغانستان دولة ذات سيادة لا تشكل تهديد لأي دولة أخرى”. وسيسمح الاتفاق للرئيس دونالد ترامب بتحقيق هدفه بإنهاء حرب شنت في الأيام التي تلت هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة. وأصبحت هذه الحرب مأزقا مع عدم تمكن أي جانب من هزيمة الآخر بالإضافة إلى تزايد عدد الضحايا في صفوف المدنيين إلى جانب المقاتلين.

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