إعصار ليكيما بالصين يتسبب في خسائر 211 مليون دولار ومقتل 43 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، أن عدد القتلى بسبب إعصار ليكيما بلغ 43 شخصا فيما لايزال 17 شخصا في عداد المفقودين، بعد أن ضرب الإعصار ساحل الصين مطلع الأسبوع الجاري.

وأورد تليفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) الرسمي أن 38 شخصا قتلوا فى مقاطعة تشجيانج شرق الصين ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين حتى صباح اليوم الإثنين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في المقاطعة في انهيار أرضي أدى إلى سد الأنهار ما تسبب في إنشاء خزان اصطناعي، والذي تسبب عند اندفاعه في تدفق كميات كبيرة من المياه أغرقت قرية يانتان.

كما قتل 5 أشخاص آخرون وفقد سبعة في مقاطعة شاندونج، والتي وصلها الإعصار ليل الأحد.

وذكرت السلطات المحلية أن الإعصار أجبرها على نقل أكثر من 183 ألف شخص من جميع أنحاء المقاطعة، كما تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو211 مليون دولار. وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب إعصار ليكيما حوالي مليون شخص.

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