بوجبا مشيدا بماجواير: إنه وحش

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:”أطلق عليه (ماجواير) الوحش. صراحة، كما رأيتم، كان رائعا. قائد. تأقلم بمجرد انضمامه لنا في المران. تحدثنا عن التحكم في الدفاع جيدا وكان متفاهما مع فيكتور (لينديلوف)”.

وواصل بوجبا الذي أرسل تمريرتين حاسمتين خلال المباراة “كانت مباراة جيدة من الفريق ككل لنبدأ بها الموسم. في الشوط الأول، سيطرنا من حيث الفرص والاستحواذ، ترجمنا ذلك إلى أهداف في الشوط الثاني”.

ورغم أن بوجبا لا يزال مستقبله مع يونايتد غامضا، وماجواير شارك لأول مرة مع الفريق، إلا أن يونايتد اكتسح ضيفه حاصدا أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم ماجواير إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

















































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