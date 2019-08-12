حكومة فرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة وأمريكا تصدر بيانا مشتركا بشأن الهدنة في ليبيا

وكالات 12 أغسطس 2019 (وال) – رحبت كلا نت حكومة فرنسا وإيطاليا والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بإعلان الهدنة في ليبيا بمناسبة عيد الاضحى المبارك ردا على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأكدت الدول في بيانها استعدادها لمساعدة بعثة الأمم المتحدة في رصد احترام الهدنة ومعالجة أية محاولة لكسرها، مبينة أن هذه الهدنة ينبغي أن ترافقها تدابير لبناء الثقة بين الأطراف التي يمكن ان تمهد الطريق لوقف إطلاق النار بشكل مستدام والعودة الى حوار بناء شامل.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى البدء في العمل دون تأخير بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار، وأن تستأنف الجهود تحت رعاية الممثل الخاص للأمم المتحدة لبناء حل سياسي دائم استنادا إلى المبادئ المتفق عليها في باريس باليرمو، وأبو ظبي.

وأكدت الدول الخمسة من جديد التزامها القوي بالحل السريع للأزمة الليبية، مبينة أنه لا يمكن أن يكون هناك خيار عسكري في ليبيا، ونحن نحث جميع الأطراف على حماية المدنيين وحماية الموارد النفطية في ليبيا وحماية هياكلها الأساسية.

وأدان البيان بأقوى العبارات الهجوم الذي استهدف قافلة من الأمم المتحدة في بنغازي ويجب أن تنشأ ظروف هذا العمل الوحشي دون تأخير ويجب تحديد أولئك الذين كانوا وراءه وعقد للمسؤولية مؤكدة دعمهم الكامل للعمل الأساسي الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة في ليبيا. (وال – وكالات)

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