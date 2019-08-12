تقدم طفيف بمحادثات الفرقاء السودانيين في القاهرة

القاهرة 12 أغسطس 2019 (وال) – أفادت مصادر في الجبهة الثورية السودانية الإثنين بوجود تقدم طفيف في المباحثات التي تجري حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، بين الجبهة وقوى الحرية والتغيير.

وتستمر المباحثات بين الطرفين لحسم النقاط الخلافية التي أبدتها الجبهة، وأبرزها عدم ذكر اسمها في الوثيقة الدستورية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف لديها تتعلق بإقصائها من المعادلة في المرحلة الانتقالية وما بعدها.

وتطالب الجبهة أيضا بإدراج الاتفاق الذي وقع بينها وبين قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا مؤخرا، بشأن رؤية السلام، في الوثيقة، بحسب المصادر. (وال – القاهرة)

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