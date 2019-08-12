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تقرير تركي: بناء على توجيهات تريم.. جالاتاسراي يسرع جهوده لاستعارة النني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وقال تقرير موقع AJANSSPOR إن تريم شدد على ضرورة استقدام المصري، في وقت أعلن فيه التقرير أن رغبة النني هي الإعارة.

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف، وفشل في فرض نفسه على أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وانضم النني صاحب الـ 27 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وكان النني خارج قائمة أرسنال في افتتاحية مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل، والتي فاز بها المدفعجية 1-0.

يذكر أن تريم حصد لقب الدوري التركي 8 مرات مع جالاتاسراي آخرهم الموسم الماضي.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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