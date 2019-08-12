العاهل المغربي يصدر عفوا ملكيا عن مئات السجناء

الرباط 12 أغسطس 2019 (وال) – أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد، عفواً ملكياً عن ثلاثمائة وخمسين سجيناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المغرب اليوم الاثنين.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل المغربية أن العفو الملكي شمل مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن المستفيدين من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر سجينا فيما شمل العفو موجودين في حالة سراح وعددهم خمسة وثلاثين شخصا. (وال – الرباط) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال