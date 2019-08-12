المملكة السعودية تعمل على تطويق أزمة عدن

عدن 12 أغسطس 2019 (وال) – تعمل المملكة العربية السعودية على تطويق أزمة عدن بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية الشرعية على قاعدة تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وبدأت المملكة اجتماعات تمهيدية مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، استعدادا للاجتماع الطارئ في جدة، الذي دعت إليه الفرقاء في العاصمة المؤقتة.

وبحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس اليمني مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. (وال – عدن) ع ع

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