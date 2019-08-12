موقف الجيش من تمديد الهدنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أن القيادة العامة لا تنوي تمديد فترة “هدنة العيد” المُعلن عنها منذ يومين، والتي تنتهي، اليوم الإثنين، عند تمام الساعة الـ3 ظهراً.

وحول الأوضاع في مرزق، أشار المحجوب في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” إلى هروب مجموعات إرهابية مُسلحة من المدينة فور وصول تعزيزات قوات الجيش الوطني إليها.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أن المجموعات الإرهابية التي فرّت من مرزق بينها عناصر تنتمي إلى داعش وأخرى تتبع مجلس شورى بنغازي.

وجاءت تصريحات المحجوب بعد خرق قوات تتبع حكومة الوفاق لهدنة العيد المُعلن عنها من قبل بعثة الأمم المتحدة، حيث أعلن لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دوليا، صلاح بادي، إطلاقه قذائف هاون على مواقع تابعة للجيش الوطني في محيط طرابلس.

ورحبّت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بالهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا، بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

وأعلنت الدول في بيان مشترك، أمس، استعدادها لمساعدة البعثة الأممية، في تنفيذ الهدنة، والتعامل مع أي محاولة اختراق لها.

وطالب البيان، بضرورة أن تكون الهدنة مرفقة بإجراءات لبناء الثقة والوصول إلى وقف إطلاق النار، والعودة للحوار الشامل، لأجل ترسيخ الحلول السياسية للأزمة في ليبيا.

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