اخبار

إدارة الطيران الصينية تسعى لتجنب اضطراب الرحلات إلى هونج كونج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت إدارة الطيران المدني الصينية اليوم الإثنين، إنها قررت وعلى ضوء الوضع في هونج كونج زيادة طاقة النقل في مطارات منطقة الخليج الأعظم لتجنب اضطراب الرحلات بين البر الرئيسي الصيني وهونج كونج.
وألغت هيئة مطار هونج كونج جميع الرحلات في الوقت الذي تظاهر فيه المحتجون المناوئون للحكومة سلميا في المطار لليوم الرابع على التوالي.
وفي بيان منفصل، قالت إدارة الطيران المدني الصينية إن نائب مديرها اجتمع مع ميرلين بينجهام سواير الرئيس التنفيذي لمجموعة سواير في بكين. وتملك سواير حصة رئيسية في شركة كاثاي باسيفيك وهي شركة الخطوط الجوية في هونج كونج.
وأغلقت أسهم كاثاي باسيفيك على أكبر انخفاض في عشر سنوات بعد أن تضررت بسبب الصراع بين بكين والجماعات الداعية للديمقراطية في هونج كونج.
 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك