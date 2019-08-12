إدارة الطيران الصينية تسعى لتجنب اضطراب الرحلات إلى هونج كونج

قالت إدارة الطيران المدني الصينية اليوم الإثنين، إنها قررت وعلى ضوء الوضع في هونج كونج زيادة طاقة النقل في مطارات منطقة الخليج الأعظم لتجنب اضطراب الرحلات بين البر الرئيسي الصيني وهونج كونج.

وألغت هيئة مطار هونج كونج جميع الرحلات في الوقت الذي تظاهر فيه المحتجون المناوئون للحكومة سلميا في المطار لليوم الرابع على التوالي.

وفي بيان منفصل، قالت إدارة الطيران المدني الصينية إن نائب مديرها اجتمع مع ميرلين بينجهام سواير الرئيس التنفيذي لمجموعة سواير في بكين. وتملك سواير حصة رئيسية في شركة كاثاي باسيفيك وهي شركة الخطوط الجوية في هونج كونج.

وأغلقت أسهم كاثاي باسيفيك على أكبر انخفاض في عشر سنوات بعد أن تضررت بسبب الصراع بين بكين والجماعات الداعية للديمقراطية في هونج كونج.



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