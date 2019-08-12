الشيوخ الإيطالي يصوت غدا لتحديد موعد لإجراء اقتراع بحجب الثقة عن الحكومة

يجري مجلس الشيوخ الإيطالي، غدا الثلاثاء، تصويتا لتحديد موعد لإجراء اقتراع بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وذكرت متحدثة باسم مجلس الشيوخ أن زعماء الكتل الحزبية في المجلس اجتمعوا اليوم الإثنين، في محاولة للاتفاق على موعد لإجراء التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

غير أنه لم يتم التوصل إلى إجماع بين زعماء الكتل الحزبية، مما يستلزم اجتماع المجلس بكامل هيئته لاتخاذ قرار.

ويتعين أن يعود المجلس الآن من عطلته الصيفية للتصويت على موعد إجراء الاقتراع بحجب الثقة عن الحكومة، خلال جلسة تنعقد غدا الثلاثاء في السادسة مساء.

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