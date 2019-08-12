الصفقة الأولى لـ تركي آل الشيخ مع ألميريا

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على (تويتر) إتمام التعاقد مع إيفان باليو قادما من ميتز الفرنسي.

ووقع ظهير ميتز السابق على عقود انضمامه لـ ألميريا لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ورحب تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا ورئيس الاتحاد العربي السابق، بالصفقة الجديدة الأولى لفريقه الجديد.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي على (تويتر): “أول الصفقات، والقادم أقوى”.

الإسباني صاحب الـ 27 عاما من خريج أكاديمية برشلونة، وشارك مع فريق برشلونة B في 53 مباراة ونجح في صناعة 12 هدفا.

بعدها انتقل باليو من برشلونة B إلى فريق أروكا البرتغالي في 2013.

مع أروكا، شارك إيفان في 67 مباراة ونجح في صناعة هدفين، قبل رحيله إلى الدوري الفرنسي من بوابة ميتز في 2015.

وظهر باليو مع ميتز في 116 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 7 أهداف.

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