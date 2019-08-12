صحيفة سويسرية: مدينة العلمين الجديدة حلم مشرق على ساحل البحر المتوسط

ذكرت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونج” السويسرية، أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من صحراء خالية إلى صرح زاخر بالأبراج الزجاجية الشاهقة والشوارع النظيفة المحفوفة بأشجار النخيل، بحيث غدت أشبه بحلم مشرق على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن مدينة العلمين الجديدة هي ثمرة أحد المشروعات العملاقة التي أشرفت عليها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون “إسكندرية جديدة” على ساحل المتوسط، بشوارع نظيفة هادئة، وتُستغل في إدارتها تكنولوجيا رفيعة المستوى.

وتابعت الصحيفة أنه تم الانتهاء منذ أيام من نصب مسلة الملك رمسيس الثاني في قلب العلمين الجديدة، بعد نقلها من منطقة الجزيرة بالقاهرة، حيث استلزمت عملية النقل التي استغرقت 20 يوم عمل ومتابعة من جيش من العمال والمهندسين وخبراء الآثار.

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