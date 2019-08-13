هاجي: لو انضم نيمار إلى ريال مدريد سيفوز بدوري الأبطال

وتحدث هاجي لصحيفة “أس” الإسبانية قائلا: “ريال مدريد سيفوز بشكل أسهل بلا شك لو ضم نيمار ليجاور إدين هازارد وسيفوز النادي بدوري أبطال أوروبا مجددا”.

وأكمل “هنا زين الدين زيدان مدرب الفريق سيصبح عليه البحث عن حل لكيفية إشراك الثنائي سويا ولكن هذا هو أفضل شيء يحدث لأي مدرب”.

وأضاف هاجي “نعم نيمار حاليا ليس جيدا ولكن هذا لا يهم فقيمة اللاعب مكا هي ويستطيع النجاح في أي فريق”.

وبسؤاله عن رأيه في المقارنة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة ويوفنتوس قال: “أحب أن أكون مدربا لرونالدو”.

قبل أن يستدرك ويتم “لكنني أعترف إنني سأختار ميسي في النهاية فأنا لدي نقطة ضعف تجاه اللاعب الأعسر فأنا كنت أعسر كذلك ولا أستطيع اختيار لاعبا آخر، هذا هو أسلوبي في اللعب”.

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