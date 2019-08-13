إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت منظمة “إس أو إس ميديترنشنز” الأوروبية المعنية بإنقاذ الغرقى في البحر المتوسط وأطباء بلا حدود أمس الإثنين إكمالهما لعملية إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة ، إنهما أنقذتا 105 أشخاص كانوا على عالقين وسط البحر على متن قارب مطاطي، حيث جرى نقلهم إلى متن سفينة الإنقاذ “أوشن فايكنج”.

وأشارت المنظمة إلى أنهما أجرتا عمليات انقاذ خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدتان أن عدد من أنقذوا حتى الآن 356 شخصًا.

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