مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت اليوم على موعد اقتراع بحجب الثقة عن الحكومة

من المقرر أن يحدد مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الثلاثاء موعدا لتصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، مما يمكن أن يؤدي إلى انهيار الحكومة الشعبوية وإجراء انتخابات مبكرة.

ويأتي التصويت بعدما فشل زعماء مجموعة الأحزاب بمجلس الشيوخ أمس الإثنين على الاتفاق بالإجماع على موعد للاقتراع.

ويجب أن يعود مجلس الشيوخ الآن من عطلته الصيفية ليحدد موعدا على التصويت على حجب الثقة في جلسة تبدأ الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

ودفع نحو هذه الخطوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، من حزب الرابطة اليميني، حيث قال إن الخلافات مع شريك الائتلاف، حركة خمس نجوم الشعبوية، أصبحت كبيرة للغاية وأن الانتخابات المبكرة باتت أفضل طريقة للمضي قدما.

وحكم حزب الرابطة وحركة خمس نجوم معا لأقل من عام، لكنهما وجدا نفسيهما في خلاف متزايد، وزادت حدة ذلك الخلاف الأسبوع الماضي عندما صوتا ضد بعضهما البعض في البرلمان على مشروع قانون حول مشروع لقطار فائق السرعة باهظ التكلفة. وإذا خسر كونتي التصويت وانهارت الحكومة، فإن الأمر سيعود إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي سيتعين عليه أن يقرر طريقة جديدة ممكنة أو دعوة زعيم حزب آخر ليحاول تشكيل حكومة. وكان حزب سالفيني، الذي يشتهر بموقفه المعادي للهجرة في إيطاليا، قد حل في الصدارة بانتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت في مايو، وحصل على أكثر من 35% حاليًا في استطلاعات الرأي، ومن المحتمل أن يمكنه ذلك من تشكيل ائتلاف جديد مع فصائل يمينية أخرى.

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