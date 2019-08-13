كوفاتش مدافعا عن لاعبه الجديد بيريسيتش: لماذا يُصنف اللاعبون؟

وقال الكرواتي في تصريحات صحفية يوم الاثنين:”بغض النظر عن انتداباتنا، هناك أندية أخرى تشتري لاعبين. ولا أحب طريقة التعامل مع هؤلاء اللاعبين حين تضعوهم في فئة ثانية أو ثالثة. علينا احترامهم جميعا. هذا ما أتوقعه من الجميع، لأنه من السهل دائما انتقاد شخص”.

وواصل كوفاتش مدافعا عن مواطنه المنتقل إلى بايرن من إنتر ميلان الإيطالي “بداية لا تحصل على هذا اللاعب، ثم لا تحصل على آخر، ثم تنتدب س، ص، أو ع لتحل الموقف. لا أرى أن هذا الأمر جيدا. هذا رأيي الشخصي. ربما يتفق معي بعض الناس”.

وحصل بايرن على خدمات بيريسيتش (30 عاما) لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية النادي الألماني في شراء عقد اللاعب بعد نهاية الموسم.

وتمنى بايرن التعاقد مع ساني الألماني نجم مانشستر سيتي لكن تمسك الأخير باللاعب لم يجعل المفاوضات سهلة على بطل ألمانيا، وحين أصيب ساني بقطع في الرباط الصليبي منذ أسبوع توقفت المفاوضات.

وفاز بايرن على مضيفه إينيرجي كوتبوس بنتيجة 3-1 في الدور الأول لكأس ألمانيا يوم الاثنين.

ويستضيف بايرن فريق هيرتا برلين يوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وشارك بيريسيتش، لاعب دورتموند وفولفسبورج السابق، في 45 مباراة مع إنتر في الموسم الماضي وسجل 9 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

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