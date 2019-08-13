رسميا – بايرن يضم بيريسيتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن ضم إيفان بريسيتش جناح نادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة عام، ويمتلك النادي الألماني بندا من طرف واحد بخيار الشراء بنهاية المدة.

وصرح حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن قائلا :”إيفان سيساعدنا من خلال خبرته الكبيرة على الصعيد الدولي، ولذلك ستظهر بصمته سريعا”.

وواصل “إنه قوي فنيا ومرن في الهجوم، انا واثق أنه سيندمج سريعا وهو يعرف الدوري الألماني فعليا وكذلك مدربنا نيكو كوفاتش”.

في حين أن صاحب الـ30 عاما صرح قائلا :”أشعر بسعادة كبيرة للعودة إلى ألمانيا، بايرن واحد من أكبر الأندية في أوروبا، نرغب في المنافسة على الألقاب الثلاثة هذا الموسم، الدوري والكأس ودوري الأبطال”.

وقالت تقارير صحفية إن قيمة صفقة انتقال اللاعب الدولي الكرواتي على سبيل الإعارة إلى بايرن بمبلغ 5 ملايين يورو.

وشارك بيريسيتش خلال الموسم الماضي في 45 مباراة بكل المسابقات مع إنتر سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

بيريسيتش لعب في ألمانيا لأول مرة في مسيرته مع بوروسيا دورتموند حينما انضم إليه قادما من كلوب بروج البلجيكي عام 2011، وتوج مع الفريق بالثنائية المحلية الدوري والكأس في موسم الأول. ولعب بقميص أسود الفيستفاليا في 64 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 7 آخرين.

وفي يناير 2013 انضم إلى فولفسبورج وتوج مع الفريق بلقبي الكأس والسوبر الألماني، قبل أن ينضم في صيف 2015 إلى إنتر ميلان. ولعب بقميص فولفسبورج في 88 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 17.

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