الأمم المتحدة تدعو هونج كونج إلى ضبط النفس

حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه سلطات هونج كونج اليوم الثلاثاء على ممارسة ضبط النفس والتحقيق في أدلة على إطلاق قواتها الغاز المسيل للدموع على المحتجين بوسائل يحظرها القانون الدولي.

وقالت باشليه في بيان “يمكن رؤية المسئولين وهم يطلقون عبوات الغاز المسيل للدموع في مناطق مزدحمة ومغلقة وبشكل مباشر تجاه المحتجين في مناسبات عديدة مما ينطوي على مخاطر جسيمة بسقوط قتلى أو مصابين بإصابات خطيرة”.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم باشليه في مؤتمر صحفي إن تصريحات الصين أمس الاثنين بأن المظاهرات في هونج كونج بدأت تظهر مؤشرات على “إرهاب” ليست مفيدة وتهدد بتأجيج الوضع.



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