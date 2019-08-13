الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات الديزل الحيوي الإندونيسية

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، رسوما تتراوح بين 8 إلى 18% على واردات الديزل الحيوي الإندونيسية، وأرجعت هذا إلى أن المنتجين في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا يستفيدون من إعانات تعطيهم ميزة غير عادلة على منافسيهم الأوروبيين.

وبعد تحقيق مستفيض، خلُصت المفوضية إلى أن منتجي الديزل الحيوي بإندونيسيا يستفيدون من منح، ومزايا ضريبية، ويحصلون على المواد الخام بأسعار أقل من السوق.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يتسبب في “ضرر اقتصادي لمنتجي الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن الرسوم المستحدثة تهدف إلى “استعادة تكافؤ الفرص”.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية هي المسؤولة عن علاقات التكتل التجارية مع الدول الأخرى.

ومن المقرر أن تكون هذه الرسوم مؤقتة لحين انتهاء المفوضية من تحقيقها الذي بدأته في ديسمبر. وتصل صادرات الديزل الحيوي الإندونيسية للاتحاد الأوروبي إلى نحو 400 مليون يورو (6ر448 مليون دولار) سنويا. وكان الاتحاد الأوروبي فرض في 2013 رسوم مكافحة إغراق على الديزل الحيوي الوارد من إندونيسيا. وألغت محكمة العدل الأوروبية الرسوم العام الماضي، ما أدى إلى زيارة كبيرة في الواردات.

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