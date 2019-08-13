ستيفاني حكم السوبر الأوروبي: نحن مثل الرجال

وفي قرار مفاجئ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” منذ فترة تعيين ستيفاني لإدارة المباراة. الحكم التي أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019 والعديد من مباريات الدوري الفرنسي للرجال.

وقالت ستيفاني البالغ عمرها 35 عاما:”أعتقد أننا مثلهم (الحكام الرجال)، علينا إظهار مدى جودتنا وجاهزيتنا من الناحيتين التقنية والتكتيكية. لست خائفة من ذلك”.

وواصلت في تصريحات صحفية “هذه ليست أول مرة بالنسبة لي (في مباريات الرجال)، أعرف حقا معنى ذلك، أعتقد لا يوجد اختلاف كبير (بين مباريات الرجال ومباريات النساء) لأن كرة القدم هي نفسها. إنها نفس القوانين لذا سأقوم بنفس المهمة التي أفعلها في مباريات النساء. أتبثتنا أنفسنا تقنيا وبدنيا أننا مثل الرجال. نحن جاهزات ولسنا خائفات”.

وتعاون ستيفاني كل من مانويلا نيكولوسي الإيطالية وميشيل أونيل الأيرلندية وسيكون التركي المعروف سينوت شاكر حكما رابعا في المباراة التي تستضيفها بلده.

وطمأن الإيطالي روبرتو روسيتي، مدير لجنة الحكام في يويفا، الجميع مشيدا بستيفاني “لدي ثقة كاملة في طاقم التحكيم”.

وأضاف “لديهن شجاعة. لا يترددن في اتخاذ قرارات ليست عادية، سترون غدا، صدقوني”.

ويلعب ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، ضد تشيلسي، بطل الدوري الأوروبي، على ملعب فودافون بارك في إسطنبول بتركيا.

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