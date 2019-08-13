نجل الرئيس التونسي الراحل: الوضع أصبح مخيفا وعلى يوسف الشاهد ووزرائه الاستقالة الفورية

كتب حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الثلاثاء، تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك، دعا فيها رئيس الحكومة والمترشّح للرئاسة يوسف الشاهد، ووزراءه المترشحين للانتخابات التشريعية، إلى الاستقالة.

وبيّن أن عليهم “العودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبإمكانياتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، وتكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية، وتكون النتائج مقبولة بعيدًا عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة”.

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