الصين ترفض طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية للرسو في ميناء هونج كونج

قال مسئولون أمريكيون، الثلاثاء، إن الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية لزيارة هونج كونج في الأسابيع المقبلة.

وقال المسئولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر.

وذكر أحد المسئولين، أن الصين لم تذكر سببًا محددًا للرفض لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه.

وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية واسب في سبتمبر 2018 لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في هونج كونج في أبريل.

يأتي ذلك فيما اشتبكت الشرطة ومتظاهرون يحتجون على تنامي نفوذ بكين في هونج كونج في المطار الدولي اليوم، بعد تعطيل الرحلات لليوم الثاني على التوالي.

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